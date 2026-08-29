Илон Маск обвинил руководство OpenAI в мошенничестве и краже

Составлено ИИ-Ассистентъ

Илон Маск и Сэм Альтман, а также Грег Брокман являются сооснователями OpenAI, однако их конфликт продолжается уже несколько лет. Господин Маск неоднократно подавал иски к OpenAI, обвиняя ее руководство, включая Сэма Альтмана и Грега Брокмана, в предательстве первоначальной миссии компании, мошенничестве и «краже» некоммерческой организации, требуя возвращения ее к некоммерческой структуре. Он утверждает, что при создании OpenAI в 2015 году было заключено соглашение о некоммерческом статусе компании и разработке технологий для блага общества.

В 2019 году OpenAI изменила свой статус на коммерческую организацию, а к этому времени Маск уже покинул совет директоров. Илон Маск также подал иск, требуя исключения Альтмана и Брокмана из руководства, возвращения компании к некоммерческой структуре и компенсации в размере до $150 млрд, которые он намерен направить на благотворительные цели OpenAI. Он настаивал на том, что компания должна приносить пользу человечеству, а не быть «машиной для обогащения».