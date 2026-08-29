В Татарстане к отопительному сезону готово 94% объектов

Готовность объектов Татарстана к предстоящему отопительному периоду достигла 94%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

По словам министра, готовность котельных составляет 98%, в работе остаются 65 объектов в 19 муниципальных образованиях, полностью работы завершены в 25 районах. В сфере образования подготовлены 3074 объекта (98%), в сфере здравоохранения — 99% объектов.

Паспорта готовности по жилищному фонду оформлены на 73%, в работе остаются 4958 домов.

Прошлый отопительный сезон в Казани начался 29 сентября и завершился 7 мая.

Анар Зейналов