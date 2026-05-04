Отопительный сезон в Казани завершат 7 мая
В связи с установлением устойчивой теплой погоды в Казани планируют завершить отопительный сезон 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Отопительный сезон в Казани завершат 7 мая
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
После завершения сезона начнется подготовка теплосетевого комплекса к следующей зиме. АО «Казэнерго» и «Казанские тепловые сети» (АО «Татэнерго») проведут гидравлические испытания, в связи с чем в домах временно отключат горячую воду.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах отопление начнут отключать сегодня, а в Нижнекамске — с завтрашнего дня.