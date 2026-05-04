В связи с установлением устойчивой теплой погоды в Казани планируют завершить отопительный сезон 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отопительный сезон в Казани завершат 7 мая

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

После завершения сезона начнется подготовка теплосетевого комплекса к следующей зиме. АО «Казэнерго» и «Казанские тепловые сети» (АО «Татэнерго») проведут гидравлические испытания, в связи с чем в домах временно отключат горячую воду.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах отопление начнут отключать сегодня, а в Нижнекамске — с завтрашнего дня.

Анна Кайдалова