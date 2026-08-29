В Грузии задержали иностранку по делу о гибели абхазского блогера Даура Буавы

МВД Грузии задержало иностранку по делу о смерти абхазского оппозиционного блогера Даура Буавы. Его тело было найдено 28 августа в одном из спальных районов Тбилиси. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Даур Буава

Фото: @ _tarielovich1 Блогер Даур Буава

Фото: @ _tarielovich1

После смерти блогера было возбуждено уголовное дело по статьям о доведении до самоубийства и оставлении в опасности. Согласно пресс-релизу МВД, господин Буава вместе с подругой у себя дома употребили наркотики. Им стало плохо, после чего девушка ушла. Она оставила без присмотра блогера, «находившегося в критическом и угрожающем жизни состоянии»: закрыла дверь квартиры снаружи и никому не сообщила о случившемся.

МВД опубликовало видео с задержанной. На кадрах ей на руки надевают наручники, лицо девушки скрыто.

31-летний Даур Буава получил известность благодаря видео в Tiktok. Он уехал из Абхазии, получил паспорт Грузии и выступал с критикой абхазских властей, в том числе осуждая связи республики с Россией. В 2022 году в Абхазии против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Из-за своей позиции он неоднократно получал угрозы, рассказала директор Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).