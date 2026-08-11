«Союзмультфильм» подал в суд на ИП из Ижевска за «Пепе» и «Лоло»

АО «Киностудия “Союзмультфильм”» выиграло суд против индивидуального предпринимателя из Ижевска за нарушение авторских прав на персонажей из мультфильма «Приключения пингвиненка Лоло». Соответствующее решение «Ъ-Удмуртия» обнаружил в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С ИП Эльшана Искандерова взыскали по 15 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на персонажей «Пепе», «Лоло», «Щенок Дон», а также «Попугай Кеша». Как бизнесмен использовал изображения в решении не говорится. Кроме того, он заплатит 10,9 тыс. руб. судебных издержек и 10 тыс. руб. — госпошлины.

Напомним, в июле еще один ижевский ИП — Одил Тангиров — был оштрафован за продажу постельного белья с персонажами из мультфильма «Маша и медведь».