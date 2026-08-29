ТАСС: студия «Маша и Медведь» подала иск к автору персонажей
Кузьминский районный суд Москвы назначил на 19 октября рассмотрение иска студии «Маша и Медведь» к Олегу Кузовкову. Истец требует признать за собой исключительные права на персонажей мультсериала, сообщает ТАСС.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Спор возник после того, как в 2025 году истек срок действия лицензионного договора, заключенного сторонами в 2010 году. Олег Кузовков прекратил сотрудничество со студией и объявил о планах спродюсировать полнометражный фильм при участии компании Studio MiM. Студия «Маша и Медведь» полагает, что действия автора создают угрозу нарушения ее прав на использование мультгероев.
Представители истца утверждают, что персонажи являются результатом интеллектуальной деятельности компании. В качестве доказательств они привели ростовые куклы, скриншоты из первых серий и скульптуры в парках. Юристы студии настаивают на том, что после июля 2025 года в РАО были задепонированы новые объекты, содержащие сходные с оригинальными изображения, что подтверждает их права.
Сторона ответчика заявила, что отношения между Олегом Кузовковым и студией регулировались лицензионным договором. Юристы господина Кузовкова указали, что в 2007 году автор рассылал проект сценария и описания персонажей различным компаниям, включая «Анимакорд». По их мнению, студия «Анимакорд» передала ООО «Маша и Медведь» права на фильм и серии, но не на самих персонажей, которые остаются отдельным объектом авторского права.
В августе 2026 года Украина ввела санкции против организаций, причастных к созданию мультсериала «Маша и Медведь», и нескольких физических лиц, включая автора сценария Олега Кузовкова. По мнению украинских властей, мультфильм «распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент», что создает угрозу национальной безопасности. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что данные санкции показывают «уродство киевского режима», поскольку мультфильм покорил мир «пропагандой самых лучших человеческих качеств».
За месяц до этого, в июле 2026 года, группа депутатов Палаты общин Великобритании направила в правительство письмо с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь», утверждая, что он представляет собой «миловидную форму российской пропаганды». Депутаты, включая либерал-демократа Тома Гордона, указали на эпизоды, где Маша носит советскую военную форму, что, по их мнению, «нормализует советскую военную иконографию для детей».
Несмотря на это, в июне 2026 года американская стриминговая площадка Netflix выкупила у анимационной студии Animaccord права на два новых сезона «Маши и Медведя» и продлила права на предыдущие сезоны. В новых сериях Маша впервые пойдет в школу, появятся новые герои, а также продолжатся мини-сериалы «Машины сказки» и «Машины страшилки».