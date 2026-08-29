ТАСС: студия «Маша и Медведь» подала иск к автору персонажей

Кузьминский районный суд Москвы назначил на 19 октября рассмотрение иска студии «Маша и Медведь» к Олегу Кузовкову. Истец требует признать за собой исключительные права на персонажей мультсериала, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Спор возник после того, как в 2025 году истек срок действия лицензионного договора, заключенного сторонами в 2010 году. Олег Кузовков прекратил сотрудничество со студией и объявил о планах спродюсировать полнометражный фильм при участии компании Studio MiM. Студия «Маша и Медведь» полагает, что действия автора создают угрозу нарушения ее прав на использование мультгероев.

Представители истца утверждают, что персонажи являются результатом интеллектуальной деятельности компании. В качестве доказательств они привели ростовые куклы, скриншоты из первых серий и скульптуры в парках. Юристы студии настаивают на том, что после июля 2025 года в РАО были задепонированы новые объекты, содержащие сходные с оригинальными изображения, что подтверждает их права.

Сторона ответчика заявила, что отношения между Олегом Кузовковым и студией регулировались лицензионным договором. Юристы господина Кузовкова указали, что в 2007 году автор рассылал проект сценария и описания персонажей различным компаниям, включая «Анимакорд». По их мнению, студия «Анимакорд» передала ООО «Маша и Медведь» права на фильм и серии, но не на самих персонажей, которые остаются отдельным объектом авторского права.