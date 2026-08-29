В граничащих с Украиной областях России ввели льготы для потребителей газа
Правительство ввело особые правила газоснабжения в трех приграничных регионах
Правительство утвердило специальные условия газоснабжения для Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
Документ освобождает управляющие компании, ТСЖ, кооперативы и теплоснабжающие организации от начисления пеней за просрочку платежей за газ, приобретаемый для коммунальных нужд. Также вступают в силу изменения, согласно которым ряд положений иных нормативных актов в сфере газификации перестает действовать.
Жители указанных регионов получили право на бесплатное возобновление подачи ресурса после отключения. Поставщик не вправе требовать оплаты расходов за техническое отключение или подключение при восстановлении газоснабжения.
Запрещено одностороннее приостановление подачи газа до полного погашения задолженности. Кроме того, поставщик не может прекратить поставки при отсутствии или неполной оплате в течение двух расчетных периодов подряд. Запрещено полное отключение подачи газа при трех и более случаях просрочки платежей в течение года, а также ограничение подачи при двух и более нарушениях сроков оплаты.
В мае 2025 года Владимир Путин поручил разработать программу комплексного восстановления пострадавших от ударов ВСУ районов Курской, Белгородской и Брянской областей, которую исполняет Минэкономики совместно с администрацией президента. Правительство России дополнительно выделило более 6,3 млрд рублей на строительство образовательных учреждений и поддержку бизнеса в этих трех областях в 2025 году. Осенью 2025 года на отопление для приграничных территорий также были выделены средства на закупку модульных котельных, что подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин.