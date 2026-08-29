В граничащих с Украиной областях России ввели льготы для потребителей газа

Правительство утвердило специальные условия газоснабжения для Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Документ освобождает управляющие компании, ТСЖ, кооперативы и теплоснабжающие организации от начисления пеней за просрочку платежей за газ, приобретаемый для коммунальных нужд. Также вступают в силу изменения, согласно которым ряд положений иных нормативных актов в сфере газификации перестает действовать.

Жители указанных регионов получили право на бесплатное возобновление подачи ресурса после отключения. Поставщик не вправе требовать оплаты расходов за техническое отключение или подключение при восстановлении газоснабжения.

Запрещено одностороннее приостановление подачи газа до полного погашения задолженности. Кроме того, поставщик не может прекратить поставки при отсутствии или неполной оплате в течение двух расчетных периодов подряд. Запрещено полное отключение подачи газа при трех и более случаях просрочки платежей в течение года, а также ограничение подачи при двух и более нарушениях сроков оплаты.