В Севастополе при атаке БПЛА погиб один человек

В Севастополе за ночь было сбито 26 БПЛА. Погиб местный житель, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Погибший — мужчина 1981 года рождения. В момент атаки он был во дворе своего дома в районе Монастырского шоссе, рассказал губернатор. В том же районе пострадали пожилой мужчина и женщина, у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Третий пострадавший — молодой человек, который тоже был во дворе во время атаки.

Спасатели зафиксировали повреждения в восьми частных домах: там разбиты стекла, повреждены крыши, стены и заборы. Также повреждены три многоквартирных дома и пять машин, добавил господин Развожаев.