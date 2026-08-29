Собственные доходы бюджета Кировской области выросли на 14%

Текущее исполнение бюджета области по собственным доходам складывается с положительной динамикой — к уровню 2025 года на 14% при среднероссийском показателе 6%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, основными драйверами роста собственных доходов стали промышленность, а также увеличение налоговых поступлений — налога на прибыль организаций и НДФЛ на фоне роста заработных плат. Наибольший прирост обеспечили химическая отрасль и машиностроение.

Всего сейчас в обрабатывающей промышленности Кировской области реализуется более 40 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 46 млрд рублей.

Как отметил Александр Соколов, Кировская область по оценке Минпромторга РФ, заняла 12-е место среди регионов России по развитию промышленности.

Влас Северин