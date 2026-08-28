Инвестиции в обрабатывающую промышленность Кировской области составят 46 млрд рублей

В обрабатывающей промышленности Кировской области реализуется более 40 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций свыше 46 млрд рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил губернатор региона Александр Соколов.

Среди ключевых проектов — создание производства линейных направляющих и шарико-винтовых передач для станкостроения с объемом инвестиций 2,2 млрд рублей, строительство завода высокоточных станков совместно с пермским предприятием за 5 млрд рублей, а также выпуск новых полимерных материалов за 1 млрд рублей.

Также реализуются проекты по созданию фармацевтических субстанций и протезов клапанов сердца на сумму 4 млрд рублей.

Влас Северин