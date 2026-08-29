The Telegraph: США могут пригрозить Британии пересмотром позиции по Фолклендам

США могут пригрозить оспорить суверенитет Великобритании над Фолклендскими островами, если премьер-министр Энди Бернем не увеличит расходы на оборону. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным высокопоставленного собеседника издания из США, Великобритания, скорее всего, окажется под «особым наблюдением» США. Подобные меры разрабатываются в Пентагоне в качестве рычага давления для выполнения странами НАТО нового целевого показателя — выделения до 5% ВВП на оборону.

«Могу сказать, что эти разговоры носят откровенный характер, и ни один из вариантов стимулирования того распределения бремени, к которому мы стремимся, не исключается»,— сказал источник, отвечая на вопрос о возможности изменения позиции США по Фолклендам.

В Вашингтоне считают представленный Лондоном план инвестиций в военный сектор недостаточным, а первый бюджет канцлера казначейства Джона Хили не предполагает обязательств довести оборонные расходы даже до 3% ВВП к 2030 году.

Фолклендские острова — спорная территория в юго-западной части Атлантического океана, находящаяся под управлением Великобритании. В 1982 году претензии Буэнос-Айреса привели к вооруженному конфликту, в котором победил Лондон. На референдуме 2013 года 99,8% жителей проголосовали за сохранение британского статуса. Официально США придерживаются нейтралитета по этому вопросу.