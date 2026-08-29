NBC: глава Пентагона Хегсет допустил участие в президентских выборах

Глава Пентагона Пит Хегсет в разговоре с близкими друзьями и соратниками допустил участие в выборах президента США в 2028 году, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Сам господин Хегсет назвал публикацию NBC News ложью.

По словам собеседников телеканала, глава Пентагона и его супруга Дженнифер обсуждают возможное участие в президентской гонке последние несколько месяцев. Они считают, что Пит Хегсет обладает теми же качествами, которые принесли популярность Дональду Трампу среди сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). В числе таких качеств источники назвали твердую консервативную позицию и резкую риторику.

После публикации материала NBC News с опровержением выступил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Позднее Пит Хегсет опубликовал пост в соцсети X, где назвал публикацию телеканала абсолютной ложью. Он добавил, что его «единственная задача — сделать военное министерство снова великим».