NBC: глава Пентагона Хегсет допустил участие в президентских выборах
Глава Пентагона Пит Хегсет в разговоре с близкими друзьями и соратниками допустил участие в выборах президента США в 2028 году, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Сам господин Хегсет назвал публикацию NBC News ложью.
По словам собеседников телеканала, глава Пентагона и его супруга Дженнифер обсуждают возможное участие в президентской гонке последние несколько месяцев. Они считают, что Пит Хегсет обладает теми же качествами, которые принесли популярность Дональду Трампу среди сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). В числе таких качеств источники назвали твердую консервативную позицию и резкую риторику.
После публикации материала NBC News с опровержением выступил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Позднее Пит Хегсет опубликовал пост в соцсети X, где назвал публикацию телеканала абсолютной ложью. Он добавил, что его «единственная задача — сделать военное министерство снова великим».
В декабре 2025 года глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что власти США под руководством президента Дональда Трампа не намерены отвлекаться на строительство демократий или вторжения в другие страны, но готовы применить силу для защиты своих интересов.
Пит Хегсет уже ранее рассматривал возможность участия в выборах, например, в июле 2025 года NBC сообщал о его планах выдвинуться на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году, что, по данным телеканала, потребовало бы отставки с поста министра обороны. В то время помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал эту публикацию «фейковыми новостями», заявив, что Хегсет сосредоточен исключительно на службе при президенте Трампе.
Дональд Трамп в ноябре 2024 года предложил Пита Хегсета на пост министра обороны, основываясь на его публичной поддержке и одобрении, а также работе корреспондентом и ведущим на Fox News.