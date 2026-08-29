Трутнев назвал регионы Дальнего Востока с высоким риском дефицита топлива

Забайкальский край, Чукотка, Якутия и Магаданская область требуют особого внимания при обеспечении моторным топливом из-за высоких рисков дефицита и роста цен, заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«В этих субъектах выше вероятность роста цен и возникновения локальных дефицитов из-за зависимости от рыночной конъюнктуры и сложности логистики»,— сказал господин Трутнев в разговоре с ТАСС.

Ранее в разговоре с агентством полпред по ДФО сообщал, что из-за сложностей с логистикой правительство уже принимает меры по обеспечению топлива на Дальнем Востоке «в ручном режиме».