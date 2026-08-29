Конституционный суд Германии попросили запретить часть партии «АдГ»
Министр обороны Германии Борис Писториус и глава федеральной земли Баден-Вюртенберг Джем Оздемир призвали запретить партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») в четырех регионах страны. Рассмотреть вопрос они призвали конституционный суд.
Борис Писториус и Джем Оздемир написали совместную статью для газеты Frankfurter Allgemeiner Zeitung. В ней они указали, что политики из «АдГ» хотят «не лучшей демократии, а ее конца». Начать судебное разбирательство по запрету партии в четырех федеральных землях они призвали как можно скорее.
Financial Times отмечает, что статья с призывом запретить «АдГ» опубликована в преддверии выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт, где крайне правая партия впервые может взять под контроль региональное правительство. Вмешательство двух самых высокопоставленных политиков страны отражает растущую обеспокоенность из-за продолжающегося роста популярности «Альтернативы для Германии», пишет газета. При этом, как указывают опрошенные изданием аналитики, судебный процесс по рассмотрению частичного запрета партии может занять не менее двух лет.
Министр обороны Германии Борис Писториус в июле 2026 года призывал закрыть доступ к секретным данным для будущих региональных министров от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Поводом для его заявлений стали предстоящие в сентябре 2026 года региональные выборы в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ имеет шансы завоевать большинство мест в парламенте и сформировать региональное правительство. В мае 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «однозначно правоэкстремистской», однако это решение было приостановлено судом из-за апелляции партии. Ранее, в 2025 году, министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг также призывала изучить возможность запрета АдГ, заявив, что к этой политической силе необходимо относиться как к возможной угрозе для немецкой демократии.