Конституционный суд Германии попросили запретить часть партии «АдГ»

Министр обороны Германии Борис Писториус и глава федеральной земли Баден-Вюртенберг Джем Оздемир призвали запретить партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») в четырех регионах страны. Рассмотреть вопрос они призвали конституционный суд.

Борис Писториус и Джем Оздемир написали совместную статью для газеты Frankfurter Allgemeiner Zeitung. В ней они указали, что политики из «АдГ» хотят «не лучшей демократии, а ее конца». Начать судебное разбирательство по запрету партии в четырех федеральных землях они призвали как можно скорее.

Financial Times отмечает, что статья с призывом запретить «АдГ» опубликована в преддверии выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт, где крайне правая партия впервые может взять под контроль региональное правительство. Вмешательство двух самых высокопоставленных политиков страны отражает растущую обеспокоенность из-за продолжающегося роста популярности «Альтернативы для Германии», пишет газета. При этом, как указывают опрошенные изданием аналитики, судебный процесс по рассмотрению частичного запрета партии может занять не менее двух лет.