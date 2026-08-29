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Конституционный суд Германии попросили запретить часть партии «АдГ»

Министр обороны Германии Борис Писториус и глава федеральной земли Баден-Вюртенберг Джем Оздемир призвали запретить партию «Альтернатива для Германии» («АдГ») в четырех регионах страны. Рассмотреть вопрос они призвали конституционный суд.

Борис Писториус и Джем Оздемир написали совместную статью для газеты Frankfurter Allgemeiner Zeitung. В ней они указали, что политики из «АдГ» хотят «не лучшей демократии, а ее конца». Начать судебное разбирательство по запрету партии в четырех федеральных землях они призвали как можно скорее.

Financial Times отмечает, что статья с призывом запретить «АдГ» опубликована в преддверии выборов в федеральной земле Саксония-Анхальт, где крайне правая партия впервые может взять под контроль региональное правительство. Вмешательство двух самых высокопоставленных политиков страны отражает растущую обеспокоенность из-за продолжающегося роста популярности «Альтернативы для Германии», пишет газета. При этом, как указывают опрошенные изданием аналитики, судебный процесс по рассмотрению частичного запрета партии может занять не менее двух лет.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Министр обороны Германии Борис Писториус в июле 2026 года призывал закрыть доступ к секретным данным для будущих региональных министров от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Поводом для его заявлений стали предстоящие в сентябре 2026 года региональные выборы в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге-Передней Померании, где АдГ имеет шансы завоевать большинство мест в парламенте и сформировать региональное правительство. В мае 2025 года Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «однозначно правоэкстремистской», однако это решение было приостановлено судом из-за апелляции партии. Ранее, в 2025 году, министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг также призывала изучить возможность запрета АдГ, заявив, что к этой политической силе необходимо относиться как к возможной угрозе для немецкой демократии.

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