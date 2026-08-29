«Сбер» ожидает волну отложенных IPO в 2027 году

«Сбер» ожидает большого количества размещений акций в 2027 году, а также не исключает отдельных ярких сделок в этом году, сообщил зампредседателя правления банка Анатолий Попов.

В разговоре с ТАСС господин Попов пояснил, что рынок размещений обычно возобновляет работу после успешных вторичных продаж акций (SPO). При благоприятных рыночных условиях «Сбер» готов открыть сезон одной знаковой сделкой, добавил он.

«Но возобновление большого количества IPO, которые были отложены, займет время. Поэтому основную активизацию мы прогнозируем уже в 2027 году, хотя до конца 2026 года не исключаем отдельных ярких сделок на рынке акционерного капитала»,— сказал Анатолий Попов.