Число пропавших без вести в Непале после наводнения достигло почти 2 тысяч

Число погибших при наводнении в Непале выросло до 579 человек, сообщает агентство по реагированию на стихийные бедствия. Без вести пропавшими числятся еще 1,9 тыс. человек, передает The New York Times.

Власти Китая сообщали, что на китайской стороне границы без вести пропали еще более 500 человек. Как минимум пять человек погибли.

Накануне было известно о 977 без вести пропавших в Непале. По словам пресс-секретаря непальского агентства Шанти Махат, рост числа связан с сотрудниками объектов гидроэнергетики. Ведомство ведет подсчет пропавших без вести на основе данных из разных секторов, и производители гидроэлектроэнергии только сейчас предоставили данные.

Причиной наводнения стал обвал части ледника на северном склоне горы Лангтанг-Лирунг 25 августа. Часть льда рухнула в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая.