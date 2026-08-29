Лесной пожар начался вблизи курортного города в Турции

Лесной пожар вспыхнул в районе турецкого курортного города Фетхие провинции Мугла. Об этом сообщает Haberler. Причина возгорания неизвестна.

Возгорание произошло в туристическом поселке Чалыш в нескольких километрах от Фетхие. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и подступило к жилым домам и отелям. Как сообщает Главное управление лесного хозяйства Турции, сейчас очаг возгорания взят под контроль.

Власти эвакуировали жителей домов из зоны риска. К тушению привлечены расчеты спасателей, пожарный поезд и авиация.