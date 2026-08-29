Власти Мурманской области назвали фейком видео с «совещания по мобилизации»
Распространившееся в социальных сетях видео якобы «совещания по мобилизации» с участием властей Мурманской области — фейк, сообщил оперативный штаб региона.
«В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. В нем "слитое в сеть" закрытое совещание, в котором говорится о предстоящей мобилизации»,— указано в сообщении оперштаба.
Как добавили в оперштабе, сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека. Там также напомнили, что это не первое фейковое видео, в котором фигурирует губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
В декабре 2025 года неизвестные создали фейковые видеоролики с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и главы Калининградской области Алексея Беспрозванных, в которых якобы содержались предупреждения об опасности отправлять суда в порты из-за атаки ВСУ на корабли в Средиземном море. В этих видео голос губернатора был сгенерирован с помощью нейросети, а затем наложен на существующие записи его выступлений. Аналогичные инциденты происходили и с другими главами регионов. Например, в декабре 2025 года в одной из социальных сетей распространилось видео с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, где он якобы заявлял о замене региональных выплат бойцам СВО на экипировку, что также оказалось дипфейком.