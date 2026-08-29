Власти Мурманской области назвали фейком видео с «совещания по мобилизации»

Распространившееся в социальных сетях видео якобы «совещания по мобилизации» с участием властей Мурманской области — фейк, сообщил оперативный штаб региона.

«В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. В нем "слитое в сеть" закрытое совещание, в котором говорится о предстоящей мобилизации»,— указано в сообщении оперштаба.

Как добавили в оперштабе, сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека. Там также напомнили, что это не первое фейковое видео, в котором фигурирует губернатор Мурманской области Андрей Чибис.