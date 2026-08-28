Президент Индонезии станет единственным иностранным лидером на ВЭФ
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году ожидается участие официальных лиц из Индонезии, Монголии и Китая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто.
Как уточнил Юрий Ушаков, иностранные гости выступят на пленарном заседании ВЭФ 3 сентября вместе с Владимиром Путиным. «Вместе с президентом России Владимиром Путиным (в пленарном заседании,— "Ъ") примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян»,— уточнил он (цитата по ТАСС).
ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета.
В апреле 2026 года президент Индонезии Прабово Субианто уже посещал Москву с рабочим визитом и встречался с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы углубления российско-индонезийского партнерства и актуальные международные и региональные вопросы. Тогда же господин Субианто поблагодарил Владимира Путина за содействие вступлению Индонезии в БРИКС, которая стала полноправным членом объединения в январе 2025 года.
В декабре 2025 года Прабово Субианто пригласил Владимира Путина посетить Индонезию в 2026 или 2027 году, и российский президент принял это приглашение. Москва и Джакарта ведут работу над подготовкой визита Владимира Путина в Индонезию, включая создание весомого пакета документов о сотрудничестве и проработку договоренностей для развития двусторонних отношений.