Президент Индонезии станет единственным иностранным лидером на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году ожидается участие официальных лиц из Индонезии, Монголии и Китая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто.

Как уточнил Юрий Ушаков, иностранные гости выступят на пленарном заседании ВЭФ 3 сентября вместе с Владимиром Путиным. «Вместе с президентом России Владимиром Путиным (в пленарном заседании,— "Ъ") примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы Ньо Со и заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета.