Режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал

Американский режиссер и сценарист Манодж Нелльятту (М. Найт) Шьямалан запустил канал на YouTube. Он выложил приветственное обращение и пообещал опубликовать следующее видео 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caitlin Ochs / Reuters Фото: Caitlin Ochs / Reuters

«Я не знаю, что я буду вам показывать, и что вы будете показывать мне. Но удовольствие как раз в том, чтобы шагнуть в неизвестность. Так что мы сделаем это вместе. Я надеюсь, вам понравится, и я надеюсь, что вы останетесь со мной»,— сказал режиссер.

М. Найт Шьямалан начал карьеру режиссера в 1992 году. За фильм «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом в главной роли был номинирован на «Оскар» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий». Среди других режиссерских работ — фильмы «Неуязвимый», «Знаки», «Таинственный лес», «Сплит», «Дом с прислугой» и другие.