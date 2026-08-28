Херсонская область осталась без света после атаки ВСУ

Херсонская область осталась без света из-за повреждения электрооборудования после атаки беспилотников ВСУ на подстанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.

По данным Министерства топливно-энергетического комплекса Херсонской области, электроснабжения нет в регионе с ночи 27 августа. Над его восстановлением работают аварийные бригады.

Господин Сальдо заявил, что не будет заранее называть время возобновления подачи электричества и сообщит сроки, как только появится подтвержденная информация.