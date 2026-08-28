Двое погибли при ударе БПЛА по микроавтобусу в Белгородской области

Беспилотник ударил по микроавтобусу одного из предприятий в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области. Двое мужчин погибли, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщает оперштаб региона.

Пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Две женщины и трое мужчин поступили с множественными осколочными ранениями. Еще у одной пострадавшей врачи предварительно диагностировали акубаротравму. Состояние одной из женщин оценивается как тяжелое.

Автобус загорелся в результате повторных ударов. Оперштаб отмечает, что ВСУ атаковали транспорт FPV-дронами