Курс доллара. Прогноз на 31 августа — 4 сентября

Павел Бирюков,

главный экономист Предложение валюты со стороны экспортеров остается сдержанным После паузы на прошлой неделе рубль вновь перешел к ослаблению на повышенных объемах, на пике достигнув 12,87 руб./CNY — минимума с февраля 2025 года. Предложение валюты со стороны экспортеров, по всей видимости, остается сдержанным, несмотря на подготовку к налоговому периоду при сохраняющемся спросе на валюту. Мы полагаем, что на следующей неделе рубль имеет потенциал на умеренное укрепление в диапазон 12,7–12,8 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Геополитика пока не преподносит хороших новостей Рубль сдает позиции в самый разгар налогового периода, что является однозначно негативным сигналом. Это подтверждает теорию о том, что экспортеры вновь продают валюту минимальным объемами, которые сопоставимы с июлем ($2,2 млрд). Таким образом, покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила фактически полностью абсорбирует предложение валюты, поступившей от экспорта. Геополитика пока не преподносит хороших новостей, что также дополняет общий пессимистичный фон вокруг российской валюты, поэтому ожидаем сохранения негативной динамики рубля.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Такая тенденция на следующей неделе может продолжиться Российский рубль завершает неделю ослаблением к основным валютам. По отношению к китайскому юаню рубль отступает в пятницу на 0,5%, до 12,88 руб. за один юань, хотя к доллару США укрепляется на символические 0,07%, до 86,62 руб. за доллар. Тем не менее по итогам недели рубль теряет 3,52–4,43% к основным валютам. Такая тенденция на следующей неделе может продолжиться, учитывая прохождение пика налоговых выплат, и валютные курсы могут сместиться в направлении верхних границ диапазонов 12,6–13 руб. за китайский юань, 85–87 руб. за доллар США.

Илья Федоров,

главный экономист Ждем объявления Минфином объемов покупки валюты Волатильность в рубле сохраняется. Налоговый период подошел к концу, а вместе с ним и продажи валюты экспортерами. Надежды на большие продажи не возлагались, но все же не ожидалось существенного выхода рубля за пределы 85 руб./$. Тем не менее на тонком рынке рубль вынесло на давно забытые 86 руб./$. На 3 руб. выше наших ожиданий на конец этой недели. В сентябре ситуация для рубля должна улучшиться. Сначала повлияет активность Минфина. Мы ждем сокращение спроса на валюты со стороны министерства. В конце месяца будут продажи валюты под налоги — это второй существенный фактор, который должен вернуть рубль ближе к 80 руб./$. Но пока ждем объявления Минфином объемов покупки валюты и возвращения рубля в диапазон 83–85 на следующей неделе.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Пространство для снижения ключевой ставки до конца года представляется ограниченным Налоговый период несколько сдержал ослабление рубля, происходившее в последние недели в условиях давления на экспорт, вероятной активизации импорта и оттока капитала. В течение ближайших пяти дней тенденция к ослаблению рубля может сохраниться, если спрос на импорт останется повышенным, а экспорт сдержанным. Ослаблению рубля также может способствовать снижение цен на нефть, если оно продолжится. Фактором поддержки остаются относительно высокие рублевые процентные ставки. Пространство для снижения ключевой ставки до конца года представляется ограниченным. В базовом сценарии предполагаем, что ключевая ставка будет снижена один раз на 0,25 п. п., до 13,75%. Вполне вероятно, что этот шаг будет сделан в сентябре. Но не исключено, что совет директоров Банка России может взять тактическую паузу на ближайшем заседании и вернуться к снижению ключевой ставки в октябре или декабре.