Туриста из России убили в центре Тбилиси
Туриста из России убили в центре Тбилиси в парке Бараташвили. Мужчине было около 40 лет, он пересек границу с Грузией 26 августа, сообщает TV Pirveli.
По словам очевидцев, между туристом и неизвестным произошел конфликт в магазине Spar, после чего они направились к парку Бараташвили. Нападавший нанес мужчине ножевое ранение в грудь. При этом ТАСС в МВД Грузии не подтвердили информацию о том, что убитый был гражданином России.
Сотрудники экстренных служб сообщили, что предполагаемый преступник скрылся с места преступления. Позже его задержали сотрудники полиции. Они сообщили, что подозреваемый в убийстве не является гражданином Грузии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В 2026 году в Грузии уже произошло несколько инцидентов с гражданами России: в марте тело россиянки 2003 года рождения нашли в одной из гостиниц Тбилиси, расследование начато по статье «Доведение до самоубийства».
Ранее, в феврале 2026 года, в хостеле Тбилиси был обнаружен мертвым уроженец Екатеринбурга Александр Коровников, переехавший в Грузию в 2022 году; его близкие также потеряли с ним связь после 1 января.
За 2026 год зафиксированы случаи гибели российских туристов и в других странах: в августе 15-летний турист из России погиб в горах Абхазии из-за неосторожных действий, а в июне тела российских туристов были обнаружены в Анталье и Аланье в Турции.