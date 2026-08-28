Туриста из России убили в центре Тбилиси в парке Бараташвили. Мужчине было около 40 лет, он пересек границу с Грузией 26 августа, сообщает TV Pirveli.

По словам очевидцев, между туристом и неизвестным произошел конфликт в магазине Spar, после чего они направились к парку Бараташвили. Нападавший нанес мужчине ножевое ранение в грудь. При этом ТАСС в МВД Грузии не подтвердили информацию о том, что убитый был гражданином России.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что предполагаемый преступник скрылся с места преступления. Позже его задержали сотрудники полиции. Они сообщили, что подозреваемый в убийстве не является гражданином Грузии. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.