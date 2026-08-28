СПЧ обратился в ООН из-за задержания в Израиле историка Артема Кирпиченка
Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека России обратилась в ООН по поводу задержания российского историка Артема Кирпиченка в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ. Господина Кирпиченка задержали 2 августа после прилета из Еревана.
Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press
По данным СПЧ, Артема Кирпиченка задержали сотрудники Службы общей безопасности Израиля «Шабак». «Это дает основания полагать, что задержание мотивировано его политическими взглядами. Подобный шаг является грубым нарушением права на свободу выражения мнения»,— указано в обращении СПЧ к председателю-докладчику Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту.
У Артема Кирпиченка нет доступа к адвокату. Он не может обжаловать задержание в суде, так как материалы дела засекречены, отмечают в СПЧ. «Особую тревогу вызывает состояние здоровья: он страдает гипертонией с риском отслоения сетчатки, что требует постоянного медицинского контроля»,— подчеркивается в письме.
СПЧ призвал ООН обратиться по этому вопросу к властям Израиля. Российская сторона потребовала разъяснить основания задержания, предоставить информацию об условиях содержания, а также предоставить Артему Кирпиченку доступ к адвокату и врачам.
Артем Кирпиченок родился в 1975 году в Ленинграде. Жил в Израиле, окончил Еврейский университет в Иерусалиме. Имеет гражданство Израиля. Служил в израильской армии, позднее вернулся в Россию. Сейчас возглавляет отдел славянских исследований Центра арабо-евразийских исследований.
В связи с информацией о задержании историка Артема Кирпиченка Посольство России в Израиле направило запрос в местные компетентные ведомства, сообщил посол Анатолий Викторов 6 августа 2026 года. Ранее 5 августа публицист Дарья Митина сообщила в Telegram, что историк находится в израильской тюрьме.
Задержания россиян за рубежом стали серьезной тенденцией, и член президентского Совета по правам человека Александр Ионов 11 августа 2026 года пожаловался на нехватку международных правовых механизмов для помощи арестованным гражданам России. Он отметил, что остаются возможными только обмен россиян или их экстрадиция, а СПЧ обращается в международные правовые организации, если в отношении арестованных применяют пытки или нарушен режим их содержания.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова 3 апреля 2026 года обращалась к Верховному комиссару ООН по правам человека после решения варшавского суда о допустимости экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Она назвала это политическим преследованием, так как по международным стандартам экстрадиция запрещена. Аналогично в октябре 2025 года адвокат Роберт Амстердам заявил о намерении проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении, включая арестованных священнослужителей.