СПЧ обратился в ООН из-за задержания в Израиле историка Артема Кирпиченка

Комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека России обратилась в ООН по поводу задержания российского историка Артема Кирпиченка в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ. Господина Кирпиченка задержали 2 августа после прилета из Еревана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

По данным СПЧ, Артема Кирпиченка задержали сотрудники Службы общей безопасности Израиля «Шабак». «Это дает основания полагать, что задержание мотивировано его политическими взглядами. Подобный шаг является грубым нарушением права на свободу выражения мнения»,— указано в обращении СПЧ к председателю-докладчику Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям Мэттью Джиллетту.

У Артема Кирпиченка нет доступа к адвокату. Он не может обжаловать задержание в суде, так как материалы дела засекречены, отмечают в СПЧ. «Особую тревогу вызывает состояние здоровья: он страдает гипертонией с риском отслоения сетчатки, что требует постоянного медицинского контроля»,— подчеркивается в письме.

СПЧ призвал ООН обратиться по этому вопросу к властям Израиля. Российская сторона потребовала разъяснить основания задержания, предоставить информацию об условиях содержания, а также предоставить Артему Кирпиченку доступ к адвокату и врачам.

Артем Кирпиченок родился в 1975 году в Ленинграде. Жил в Израиле, окончил Еврейский университет в Иерусалиме. Имеет гражданство Израиля. Служил в израильской армии, позднее вернулся в Россию. Сейчас возглавляет отдел славянских исследований Центра арабо-евразийских исследований.