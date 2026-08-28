Дональд Трамп подпишет указ о создании Национальной космической академии США

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) заявил, что намерен подписать указ о создании Национальной космической академии США. Об этом сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Schiefelbein / AP Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Я подпишу указ, чтобы начать процедуру создания новой национальной академии,— заявил господин Трамп.— Это будет Национальная космическая академия США. Это большое событие». По словам президента США, академия будет готовить офицерский и кадровый состав, инженеров и гражданских операторов. «Нация не может быть первой на Земле, если она вторая в космосе. Просто невозможно. Почему-то так не выходит»,— заметил господин Трамп.

Заявление было сделано президентом в ходе встречи с членами экипажа лунной миссии «Артемида-2», на которой Дональд Трамп вручил Риду Уайзману, Виктору Гловеру, Кристине Кох и Джереми Хансену Космическую медаль почета Конгресса за успешное выполнение экипажем 10-дневного испытательного полета корабля Orion вокруг Луны в апреле 2026 года.

Алена Миклашевская