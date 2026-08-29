Учителя не пришли по первому зову

После завершения основного этапа зачисления на бюджет в российские вузы незанятыми оказалось 6 тыс. мест, выяснил “Ъ”. На них был объявлен дополнительный набор. Больше всего пустующих мест оказалось на педагогических специальностях. На эти места, как правило, претендуют абитуриенты, которым ранее не хватило баллов поступить на бюджет. Тем не менее в общей массе приема это количество — скорее статистическая погрешность и система распределения бюджетных мест работает хорошо, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В субботу, 29 августа, завершился дополнительный набор в вузы. Как выяснил “Ъ”, после завершения основного этапа зачисления на бюджетные места незаполненными оказались 6 тыс. из них (всего вузам по программам первой ступени высшего образования было выделено 444,5 тыс. бюджетных мест), больше всего — на педагогических специальностях (см. график). Именно эти места были доступны для подачи заявлений в рамках допнабора. Желающие участвовать в конкурсе в рамках этого этапа должны вновь подавать документы, и рейтинговые списки формируются вновь. Конкурса на эти места, как правило, нет, так как все сильные абитуриенты уже поступили на основном этапе, и пройти на бюджет можно даже с пороговыми баллами для подачи документов.

Последние несколько лет количество мест на этом этапе достаточно стабильно. Так, в 2025 году их было 6,6 тыс., в 2024-м — 5,8 тыс.

Минобрнауки в комментарии для “Ъ” отмечает, что допнабор — это стандартная процедура, предусмотренная правилами приема, поэтому его проведение не влечет для вуза никаких санкций.

Однако там добавляют, что при распределении бюджетных мест (проходит на конкурсной основе чуть менее чем за год до начала приемной кампании) учитывается выполнение плана приема, то есть заполнения всех полученных мест, за три последних года. «Невыполнение этого показателя снижает сводную оценку заявки, на основе которой определяется число выделяемых университету бюджетных мест. Это может привести к сокращению установленного университету объема бюджетных мест и снижению объема финансирования университета»,— обращают внимание в министерстве.

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«Доля незаполненных бюджетных мест от общего количества мест, выделенных государством, составляет 1,34% — это технологический люфт,— уверена старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева.— В последние годы цифры действительно колебались в районе 1–2%. Это говорит о том, что система прогнозирования работает хорошо». В 2010-х годах, отмечает она, недобор мог составлять десятки процентов от общего количества мест, сейчас же эту проблему удалось решить. «Если бы места оставались на ИТ или экономике — это был бы сигнал бедствия. Но так как сейчас это педагогика и частично творческие специальности, это структурная, а не кризисная история»,— уверен эксперт. При этом она добавляет, что допнабор является индикатором того, что региональные вузы переоценивают свою привлекательность для абитуриентов, так как именно в них, а не столичных университетах, остаются пустые места.

Отдельно эксперт обращает внимание, что педагогика традиционно имеет не самый высокий конкурс в вузах, хотя число заявлений на эти направления с каждым годом растет. Это связано в том числе и с тем, что для будущих учителей выделяют значительное число бюджетных мест. Так, по состоянию на 25 августа направление «педагогическое образование с двумя профилями обучения» возглавляло список специальностей с самым большим количеством студентов, зачисленных в этом году на бюджет. «Беспокоиться стоит не о размере допнабора для будущих учителей, а о том, чтобы на эти 1,6 тыс. педагогических мест не набрали абитуриентов, едва прошедших порог на ЕГЭ»,— заключает госпожа Каракчиева.

Полина Ячменникова