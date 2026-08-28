В Ростовской области ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов и скопления зерна

В Ростовской области с 18:00 28 августа ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующий приказ подписал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся с 10 июля после того, как ВСУ атаковали логистическую инфраструктуру. Порты прекратили работу, а у производителей скопились значительные объемы сельскохозяйственной продукции, которую невозможно оперативно экспортировать или направить на внутренний рынок. Такая обстановка может повлечь «нарушение условий жизнедеятельности людей и значительные материальные потери», говорится в приказе.

Ростовское министерство сельского хозяйства и продовольствия должно организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития чрезвычайной ситуации. Также информировать сельхозтоваропроизводителей о масштабах ЧС и принимаемых мерах.