Банки зафиксировали рост первоначального взноса по ипотечным кредитам

“Ъ” провел экспресс-опрос крупных ипотечных банков. Согласно ему, в последние месяцы кредитные организации отметили рост первоначального взноса (ПВ) по ипотеке, выдаваемой по рыночным программам. Например, с мая по июль ПВ по рыночным программам в банке «Дом.РФ» вырос на 0,24–1,27 млн руб. в зависимости от наличия созаемщика по кредиту. В итоге «первоначальный взнос в июле по рыночной ипотеке был самым высоким за 2026 год», отмечает зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

В Абсолют банке ПВ в июне по сравнению с маем вырос в 4,5 раза, а августовский показатель оказался выше майского на 37%, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич. ПСБ зафиксировал ежемесячный рост ПВ на 3–4%, причем в банке отметили, что подобная динамика фиксировалась с января.

Подробнее — в материале «Заемщики задирают взнос».