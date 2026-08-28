Путин и Пашинян в Бишкеке обсудят планы Армении на ЕС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся 31 августа в Бишкеке на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Одной из ключевых тем диалога станет стремление Армении к членству в Европейском союзе, сообщил помощник Кремля Юрий Ушаков.
Никол Пашинян и Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Помощник президента отметил, что Москва обеспокоена попытками Еревана лавировать между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в составе которого находится Армения. По мнению России, страна не может одновременно стремиться к членству в ЕС, получая большие выгоды от сотрудничества в ЕАЭС. Помощник президента подчеркнул, что этот вопрос «нужно каким-то образом разруливать».
Встреча пройдет на фоне массовых арестов лидеров оппозиционных партий в Армении, которые, по словам господина Ушакова, выступают за укрепление традиционного добрососедства с Россией. Они задержаны и арестованы по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и других преступлениях. Кремль выражает озабоченность тем, что с такими политиками, которые ему симпатизируют, приходится общаться, когда они находятся в заключении.
Власти Армении осознают, что членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с членством в Европейском союзе, о чём премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 1 апреля 2026 года. Владимир Путин тогда подчеркнул, что находиться в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно по экономическим причинам. Позднее, 7 августа 2026 года, Никол Пашинян подтвердил, что закон о начале вступления в Евросоюз нацелен на «создание альтернативы», но не означает немедленного членства, и подчеркнул, что укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС является одним из внешнеполитических приоритетов Армении.
Телефонный разговор между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным состоялся 27 июля 2026 года по инициативе Еревана, где обсуждались ограничения на ввоз армянских товаров в Россию и сближение Армении с Евросоюзом. В ходе этого разговора Пашинян заявил, что «эпоха отсутствия альтернатив закончилась», и что вопросы членства Армении в ЕАЭС и интеграции в ЕС остаются открытыми. Он также предупредил о «начале конца ЕАЭС», если не решится вопрос экспортных ограничений против Армении, введённых Россией с конца мая.
Ранее, 29 мая 2026 года, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане обсуждались планы Армении по вступлению в Евросоюз, где Владимир Путин вновь заявил о невозможности одновременного членства в ЕС и ЕАЭС. Несмотря на это, Никол Пашинян 1 июня 2026 года сообщил, что Армения продолжит работать с ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом не станет неизбежным. При этом Россельхознадзор 2 июня 2026 года потребовал приостановить поставки рыбы из Армении и ограничил ввоз некоторых других товаров.