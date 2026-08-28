Путин и Пашинян в Бишкеке обсудят планы Армении на ЕС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся 31 августа в Бишкеке на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества. Одной из ключевых тем диалога станет стремление Армении к членству в Европейском союзе, сообщил помощник Кремля Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Никол Пашинян и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Помощник президента отметил, что Москва обеспокоена попытками Еревана лавировать между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в составе которого находится Армения. По мнению России, страна не может одновременно стремиться к членству в ЕС, получая большие выгоды от сотрудничества в ЕАЭС. Помощник президента подчеркнул, что этот вопрос «нужно каким-то образом разруливать».

Встреча пройдет на фоне массовых арестов лидеров оппозиционных партий в Армении, которые, по словам господина Ушакова, выступают за укрепление традиционного добрососедства с Россией. Они задержаны и арестованы по обвинениям в злоупотреблении полномочиями и других преступлениях. Кремль выражает озабоченность тем, что с такими политиками, которые ему симпатизируют, приходится общаться, когда они находятся в заключении.