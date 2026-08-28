Путин встретится с президентом Ирана 1 сентября на полях ШОС

Президент России Владимир Путин встретится с главой Ирана Масудом Пезешкианом 1 сентября в Бишкеке. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Беседа глав государств состоится после завершения всех мероприятий в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Господин Ушаков отметил, что одной из главных тем переговоров станет ситуация на Ближнем Востоке.

«Конечно, будут обсуждены и вопросы двустороннего характера»,— добавил помощник президента России.

Владимир Путин также проведет 1 сентября двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Господин Ушаков отметил, что переговоры состоятся на фоне арестов лидеров оппозиции, которые выступают за «активизацию традиционного добрососедства» между странами. Эту тему лидеры государств затронут во время встречи.

31 августа в Бишкеке президент России встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов заявлял, что участие во встрече примут главы 21 государства. В том числе Ирана, КНР, Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.