Кирилл Соколов снимет мультфильм о побеге океанографа Курилова из СССР

Российский режиссер Кирилл Соколов снимет анимационный мультфильм «Один в океане» об океанографе Станиславе Курилове. Об этом сообщает Variety. Господин Курилов в 1974 году бежал из СССР вплавь, выпрыгнув с борта туристического лайнера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Кинокомпания «САГа», Метрафильмс Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Кинокомпания «САГа», Метрафильмс Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Станислав Курилов родом из Орджоникидзе (сейчас — Владикавказ). Работал в филиале Института океанологии Академии наук СССР в Ленинграде, был инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке. Ему отказывали в разрешении поехать за границу из-за того, что у него были родственники за рубежом. В декабре 1974 года он прыгнул с кормы круизного лайнера «Советский Союз», который следовал из Владивостока до экватора и обратно без захода в порты. Станислав Курилов плавал в открытом океане почти трое суток, после чего выбрался на берег филиппинского острова Сиаргао. Позже его депортировали из Филиппин в Канаду, где он получил канадское гражданство. Погиб в 1998 году во время водолазных работ на Тивериадском озере в Израиле.

«Один в океане» будет снят при поддержке Lazy Sunday и The Media Company. В основу ляжет одноименная автобиография Станислава Курилова, впервые опубликованная в 2004 году. Изначально команда проекта планировала снять полнометражный художественный фильм. «Когда мы начали обсуждать возможность анимации, я понял, что это может раскрыть историю совершенно по-другому»,— отметил Кирилл Соколов.

37-летний Кирилл Соколов — режиссер короткометражных фильмов «Бывает и хуже», «Сизиф счастлив», «Исход» и «Огонь», а также полнометражных «Папа, сдохни», «Оторви и выбрось» и «Они придут за тобой».