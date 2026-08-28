Путин на саммите ШОС встретится с Си Цзиньпином, Моди, Пезешкианом и Эрдоганом

Составлено ИИ-Ассистентъ

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 24 августа 2026 года передал президенту России Владимиру Путину послание от премьер-министра Нарендры Моди, в котором Моди выразил надежду на встречу с российским лидером на саммите ШОС. Владимир Путин подтвердил, что планирует увидеться с Моди в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества и еще раз до конца года. В декабре 2025 года Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч на полях международного форума в Туркмении, посвященного Году мира и доверия. Среди них была встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой обсуждалось экономическое сотрудничество и 30-дневный безвизовый режим между странами. Также в декабре 2025 года состоялась встреча Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде.