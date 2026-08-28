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У дворца в Осло появился стихийный мемориал после смерти короля

Норвежцы с 27 августа начали приносить к Королевскому дворцу в Осло цветы, когда появились сообщения об ухудшении здоровья короля Харальда V. Утром 28 августа королевская канцелярия сообщила о смерти монарха.

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Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: NTB / Thomas Andersen / Reuters

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: NTB / Thomas Andersen / Reuters

Фото: NTB / Lise Aserud / Reuters

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Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: NTB / Thomas Andersen / Reuters

Фото: NTB / Cornelius Poppe / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Lise Aserud / NTB / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Фото: NTB / Thomas Andersen / Reuters

Фото: NTB / Lise Aserud / Reuters

На площади перед дворцом появился стихийный мемориал, горожане продолжили собираться и после объявления о смерти короля. Люди возлагают цветы, свечи и национальные флаги в память об умершем Харальде V.

Новым королем Норвегии стал сын Харальда — Хокон, ставший пятым норвежским монархом этого имени. В качестве девиза он выбрал «Все для Норвегии». Под тем же девизом правили предыдущие три короля.

Евгений Белоусов

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