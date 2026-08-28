У дворца в Осло появился стихийный мемориал после смерти короля
Норвежцы с 27 августа начали приносить к Королевскому дворцу в Осло цветы, когда появились сообщения об ухудшении здоровья короля Харальда V. Утром 28 августа королевская канцелярия сообщила о смерти монарха.
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На площади перед дворцом появился стихийный мемориал, горожане продолжили собираться и после объявления о смерти короля. Люди возлагают цветы, свечи и национальные флаги в память об умершем Харальде V.
Новым королем Норвегии стал сын Харальда — Хокон, ставший пятым норвежским монархом этого имени. В качестве девиза он выбрал «Все для Норвегии». Под тем же девизом правили предыдущие три короля.