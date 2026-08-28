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ФНС заинтересовалась «квартирным вопросом»

Какие публикации в соцсетях и почему интересуют налоговиков

Красивая жизнь в соцсетях все чаще привлекает внимание налоговой. Такие комментарии появляются под роликом блогера из Уфы. В апреле девушка выложила рилс, в котором рассказала о том, что у ее семьи есть четыре квартиры, о платежах по ипотеке и других аспектах владения недвижимостью.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Неожиданно видео залетело, но им, помимо подписчиков, заинтересовалась и Федеральная налоговая служба, - рассказала в беседе с “Ъ FM” блогер Ленара Гедич:

«Первоначально рилс был ни в коем случае не о красивой жизни. Начинался он со слов: "Есть четыре квартиры в семье", и я рассказывала, как мы живем. Платежи по ипотеке в 90 тыс. руб., ничего лишнего мы не тратим, за границей никогда не были. Мы экономим, но хотим, чтобы у наших детей была недвижимость, а также хотелось бы обеспечить пассивный доход, чтобы потом сдавать квартиры в аренду.

Комментарии были разными: кто-то поддержал, кто-то гневно высказывался. Но ничего не предвещало беды. И вот через две недели после публикации этого ролика приходит сообщение от налоговой с требованием предоставить за предыдущий год выписки по всем счетам. Я обратилась в инспекцию с вопросом, чем вызвана проверка. Тем более я не индивидуальный предприниматель, а физлицо, в декрет вышла. Мне ответили, что, возможно, как раз дело в том, что я отпуске по беременности и родам. Следующее письмо пришло через месяц, и служба запросила данные уже за три года. Собрала, отправила, по банкам пришлось побегать. Мне скрывать нечего».

Безработным придется отчитаться

Юристы, опрошенные “Ъ FM”, полагают, что при проверках налоговые инспекторы сопоставляют официальные доходы с банковскими операциями, рекламными контрактами и информацией из соцсетей. Впрочем, у блогера из Уфы была предпринимательская деятельность, связанная с недвижимостью, поэтому у ФНС потенциально могли быть и другие основания заинтересоваться ее финансовыми операциями, помимо ролика.

Но медийность — это фактор, который привлекает внимание, заметила партнер юридической фирмы «АНП ЗЕНИТ» Альфия Ярулина:

«Федеральная налоговая служба в последние три-четыре года очень активно использует СМИ, соцсети, публикации, в том числе и блогеров, у которых большое количество подписчиков. Так что этот инструмент для ФНС не новый. Кроме того, могла прилететь жалоба от кого-то из пользователей, чтобы налоговая проверила доходы автора поста и их соответствие расходам, поскольку она заявила, что имеет в собственности четыре квартиры».

Когда доход от криптодобычи ФНС считает предпринимательским

За последние четыре года Федеральная налоговая служба стала активнее проверять блогеров и агентства, работающие с инфлюенсерами. Так, в июне Александру Митрошину приговорили к трем годам условно и штрафу в 110 млн руб. по делу об отмывании денег. Налоговая проверка деятельности Елены Блиновской выявила, что «королева марафонов» не доплатила налоги почти на 1 млрд руб. Блогер Валерия Чекалина приговорена к пяти годам условно и штрафу свыше 700 млн руб. По версии следствия, в 2022-м она с супругом незаконно выводила деньги за границу.

Но привлечь внимание ФНС могут не только видео в соцсетях, отметила налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева:

«Существует налоговая разведка, а сейчас сбор информации происходит с помощью ИИ, это несложно. Все равно надо понимать, что это человеческий фактор: чем больше рассказываешь о себе, чем больше подписчиков, тем больше вероятность того, что эта информация, так или иначе, "постучится" в органы, которые в ней заинтересованы. Есть целое поле для сбора таких данных, которое позволяет службам проанализировать и увидеть, что доходы, которые заявляются, не совпадают со сведениями о расходах. Тут же возникают вопросы о доплате налогов. Причем всегда налоговые предлагают добровольно устранить нарушения.

Как ФНС усилила контроль за уходом от налогообложения

Например, в случае с Александрой Митрошиной ею заинтересовались в результате именно ее очень активной позиции как богатой, обеспеченной женщины. И она как раз пошла по пути добровольного устранения расхождений. Но необязательно для этого надо быть известным блогером, это может коснуться абсолютно любого человека».

Несколько лет назад в соцсетях даже распространялся перечень примерно из 100 блогеров и артистов, которых налоговая якобы собирается проверять. Однако служба опровергала наличие так называемого черного списка, указывая, что в этом нет необходимости: внутренняя система анализирует риски и налогоплательщиков во всех отраслях.

Анна Кулецкая

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