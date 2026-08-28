ФНС заинтересовалась «квартирным вопросом»

Красивая жизнь в соцсетях все чаще привлекает внимание налоговой. Такие комментарии появляются под роликом блогера из Уфы. В апреле девушка выложила рилс, в котором рассказала о том, что у ее семьи есть четыре квартиры, о платежах по ипотеке и других аспектах владения недвижимостью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Неожиданно видео залетело, но им, помимо подписчиков, заинтересовалась и Федеральная налоговая служба, - рассказала в беседе с “Ъ FM” блогер Ленара Гедич:

«Первоначально рилс был ни в коем случае не о красивой жизни. Начинался он со слов: "Есть четыре квартиры в семье", и я рассказывала, как мы живем. Платежи по ипотеке в 90 тыс. руб., ничего лишнего мы не тратим, за границей никогда не были. Мы экономим, но хотим, чтобы у наших детей была недвижимость, а также хотелось бы обеспечить пассивный доход, чтобы потом сдавать квартиры в аренду.

Комментарии были разными: кто-то поддержал, кто-то гневно высказывался. Но ничего не предвещало беды. И вот через две недели после публикации этого ролика приходит сообщение от налоговой с требованием предоставить за предыдущий год выписки по всем счетам. Я обратилась в инспекцию с вопросом, чем вызвана проверка. Тем более я не индивидуальный предприниматель, а физлицо, в декрет вышла. Мне ответили, что, возможно, как раз дело в том, что я отпуске по беременности и родам. Следующее письмо пришло через месяц, и служба запросила данные уже за три года. Собрала, отправила, по банкам пришлось побегать. Мне скрывать нечего».

Юристы, опрошенные “Ъ FM”, полагают, что при проверках налоговые инспекторы сопоставляют официальные доходы с банковскими операциями, рекламными контрактами и информацией из соцсетей. Впрочем, у блогера из Уфы была предпринимательская деятельность, связанная с недвижимостью, поэтому у ФНС потенциально могли быть и другие основания заинтересоваться ее финансовыми операциями, помимо ролика.

Но медийность — это фактор, который привлекает внимание, заметила партнер юридической фирмы «АНП ЗЕНИТ» Альфия Ярулина:

«Федеральная налоговая служба в последние три-четыре года очень активно использует СМИ, соцсети, публикации, в том числе и блогеров, у которых большое количество подписчиков. Так что этот инструмент для ФНС не новый. Кроме того, могла прилететь жалоба от кого-то из пользователей, чтобы налоговая проверила доходы автора поста и их соответствие расходам, поскольку она заявила, что имеет в собственности четыре квартиры».

За последние четыре года Федеральная налоговая служба стала активнее проверять блогеров и агентства, работающие с инфлюенсерами. Так, в июне Александру Митрошину приговорили к трем годам условно и штрафу в 110 млн руб. по делу об отмывании денег. Налоговая проверка деятельности Елены Блиновской выявила, что «королева марафонов» не доплатила налоги почти на 1 млрд руб. Блогер Валерия Чекалина приговорена к пяти годам условно и штрафу свыше 700 млн руб. По версии следствия, в 2022-м она с супругом незаконно выводила деньги за границу.

Но привлечь внимание ФНС могут не только видео в соцсетях, отметила налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства «Траст Капитал» Ольга Кокарева:

«Существует налоговая разведка, а сейчас сбор информации происходит с помощью ИИ, это несложно. Все равно надо понимать, что это человеческий фактор: чем больше рассказываешь о себе, чем больше подписчиков, тем больше вероятность того, что эта информация, так или иначе, "постучится" в органы, которые в ней заинтересованы. Есть целое поле для сбора таких данных, которое позволяет службам проанализировать и увидеть, что доходы, которые заявляются, не совпадают со сведениями о расходах. Тут же возникают вопросы о доплате налогов. Причем всегда налоговые предлагают добровольно устранить нарушения.

Например, в случае с Александрой Митрошиной ею заинтересовались в результате именно ее очень активной позиции как богатой, обеспеченной женщины. И она как раз пошла по пути добровольного устранения расхождений. Но необязательно для этого надо быть известным блогером, это может коснуться абсолютно любого человека».

Несколько лет назад в соцсетях даже распространялся перечень примерно из 100 блогеров и артистов, которых налоговая якобы собирается проверять. Однако служба опровергала наличие так называемого черного списка, указывая, что в этом нет необходимости: внутренняя система анализирует риски и налогоплательщиков во всех отраслях.

Анна Кулецкая