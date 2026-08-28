Медведев: планов новой мобилизации в России нет

Российские власти не планируют проводить новую волну мобилизации, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, контрактников хватает для продолжения боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно»,— сказал Дмитрий Медведев на «Фестивале новых медиа». Он также раскритиковал мобилизацию на Украине.