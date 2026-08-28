В День города автобусы в Оренбурге будут работать до полуночи

В Оренбурге в День города, 29 августа, продлят работу общественного транспорта. Как сообщили в управлении пассажирского транспорта администрации, до полуночи будут курсировать автобусы по маршрутам № 2, 4, 6, 7, 10, 12, 20, 21, 56Н, 59Н, 60Н, 65Н, 80Н и 84Н. Это позволит местным жителям вернуться домой после праздничных мероприятий, в том числе после концерта на площади Ленина, где вечером выступит хедлайнер праздника — группа «Любэ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», из-за перекрытия движения в центре города общественный транспорт будет следовать по измененным схемам. Основные ограничения запланированы на 29 августа с 8:00 до 23:00. Перекрыты будут участки улиц Максима Горького, Правды, Пушкинской, Кирова, Краснознаменной, Цвиллинга, Советской, Профсоюзной, Володарского, проспекта Паркового и переулка Матросского. В этот же день перекроют переулок Дмитриевский — от дома №2 до Набережной — с 15:00 до 23:00. Маршруты № 2, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 47, 48, 51Н, 52Н, 53Н, 57Н, 59Н, 63Н, 65Н, 78Н, 83Н и 84Н поедут в объезд.

Яна Вежлева