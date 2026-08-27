Центральные улицы Оренбурга перекроют на два дня в честь празднования Дня города

В Оренбурге в период празднования Дня города вводятся ограничения движения для автомобилистов в центре. Обновленную схему дорог опубликовали в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Основные перекрытия запланированы на 29 августа с 8:00 до 23:00. Без движения останутся участки улиц Максима Горького, Правды, Пушкинской, Кирова, Краснознаменной, Цвиллинга, Советской, Профсоюзной, Володарского, проспекта Паркового и переулка Матросского. Ограничения затронут территорию от Пролетарской до 9 Января и прилегающие переулки. В этот же день также перекроют переулок Дмитриевский — от дома № 2 до Набережной — с 15:00 до 23:00.

Из-за перекрытий автобусы городских маршрутов, включая № 2, 7, 10, 14, 19, 23, 24, 47, 48, а также маршруты 51Н, 52Н, 53Н, 57Н, 59Н, 63Н, 65Н, 78Н, 83Н и 84Н, будут следовать в объезд. Снова будет недоступен проезд от дома № 2 переулка Дмитриевского до Набережной с 16:00 до 23:00. Схему объезда администрация опубликует дополнительно.

Яна Вежлева