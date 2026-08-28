Жителя Мелитополя отправили в колонию на 24 года за госизмену

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Мелитополя к 24 годам лишения свободы и штрафу в 600 тыс. руб. по делу о государственной измене, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину 1982 года рождения, имя которого не разглашают, задержали в Запорожской области сотрудники регионального управления ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275, ч. 2 ст. 205.4 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (госизмена, участие в террористическом сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).

По версии следствия, в 2022 году он был завербован украинскими спецслужбами и вступил в запрещенное в РФ террористическое сообщество. Выполняя задание куратора, он прятал и изымал из тайников, оборудованных на территории области, взрывчатые вещества и электронные компоненты, необходимые для сборки самодельных взрывных устройств (СВУ) для подготовки диверсионно-террористического акта. Во время обыска по месту жительства силовики изъяли у подозреваемого более 8 кг взрывчатки и два СВУ.

Александр Дремлюгин, Симферополь