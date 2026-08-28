Эффект Канье Уэста

Организаторов шоу могут обязать подписывать документы до начала продажи билетов. Инициатива Союза потребителей России возникла после объявления концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Через несколько дней после старта продаж «Газпром-Арена» заявила, что мероприятие не состоится, поскольку документы на аренду не подписаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Randall Hill / Reuters Фото: Randall Hill / Reuters

Крупные концертные агентства и сейчас не выходят к зрителю без письменных договоренностей со всеми сторонами. Этой практике не следуют только небольшие промоутерские компании, отмечает музыкальный продюсер Антон Пронин:

«Жесткого регламента, запрещающего продавать билеты до подписания договора с артистом и площадкой, нет.

Крупные игроки такую практику не применяют. Многие агрегаторы ограничивают вывод средств до мероприятия — организатор либо не может получить деньги совсем, либо получает небольшой процент.

Некоторые организаторы действительно продают билеты без контрактов. На спортивных площадках есть нюанс: в договоре аренды иногда указано, что концерт могут перенести, если в эти даты запланированы соревнования. В ивент-сфере существуют инструменты страхования».

Из-за проблем с документами или замены площадки артист имеет право отказаться от выступления, говорит участник проекта Filatov & Karas, музыкант Дмитрий Филатов:

«У каждого артиста есть представитель, который действует в его интересах. В договорах четко прописаны условия. Канье Уэст без предоплаты, скорее всего 100-процентной, никуда не выезжает. В документе должны быть пункты, позволяющие артисту отменить концерт — одни с возвратом гонорара, другие без.

Если концерт срывается по вине организатора (не сделал рекламу или не подписал договор с площадкой), артист вправе отказаться от выступления, возможно, с удержанием гонорара. Поэтому сначала подписывают договоры и с артистом, и с площадкой, и только когда все готово, объявляют о мероприятии и запускают продажу».

Закон о защите прав потребителей уже достаточно защищает зрителя, отмечают юристы.

Билеты можно сдать со 100% возвратом не позднее 10 дней до концерта. Но на шоу Йе большая часть мест продавалась по невозвратному тарифу «Старт», что не было обозначено заранее. Организаторы допустили много ошибок с категориями билетов, отмечает адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:

«Закон о защите прав потребителей в России хороший, универсальный. Но невозвратные билеты гарантируют организатору доход в любом случае — это недопустимо. Также вспомним случай с VIP-ложей: люди думали, что за 120 тыс. руб. выкупают ложу целиком, а это была цена одного места. Ошибка организатора — условия сформулированы нечетко».

Союз потребителей России предлагает отменить норму, позволяющую организаторам продавать «акционные» билеты без существенной скидки. Либо зрителей нужно заранее предупреждать, что вернуть билет они не смогут, подчеркивают эксперты.

Юлия Савина