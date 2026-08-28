Эффект Канье Уэста
Какие изменения хотят ввести в правила продажи билетов
Организаторов шоу могут обязать подписывать документы до начала продажи билетов. Инициатива Союза потребителей России возникла после объявления концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Через несколько дней после старта продаж «Газпром-Арена» заявила, что мероприятие не состоится, поскольку документы на аренду не подписаны.
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Крупные концертные агентства и сейчас не выходят к зрителю без письменных договоренностей со всеми сторонами. Этой практике не следуют только небольшие промоутерские компании, отмечает музыкальный продюсер Антон Пронин:
«Жесткого регламента, запрещающего продавать билеты до подписания договора с артистом и площадкой, нет.
Крупные игроки такую практику не применяют. Многие агрегаторы ограничивают вывод средств до мероприятия — организатор либо не может получить деньги совсем, либо получает небольшой процент.
Некоторые организаторы действительно продают билеты без контрактов. На спортивных площадках есть нюанс: в договоре аренды иногда указано, что концерт могут перенести, если в эти даты запланированы соревнования. В ивент-сфере существуют инструменты страхования».
Из-за проблем с документами или замены площадки артист имеет право отказаться от выступления, говорит участник проекта Filatov & Karas, музыкант Дмитрий Филатов:
«У каждого артиста есть представитель, который действует в его интересах. В договорах четко прописаны условия. Канье Уэст без предоплаты, скорее всего 100-процентной, никуда не выезжает. В документе должны быть пункты, позволяющие артисту отменить концерт — одни с возвратом гонорара, другие без.
Если концерт срывается по вине организатора (не сделал рекламу или не подписал договор с площадкой), артист вправе отказаться от выступления, возможно, с удержанием гонорара. Поэтому сначала подписывают договоры и с артистом, и с площадкой, и только когда все готово, объявляют о мероприятии и запускают продажу».
Закон о защите прав потребителей уже достаточно защищает зрителя, отмечают юристы.
Билеты можно сдать со 100% возвратом не позднее 10 дней до концерта. Но на шоу Йе большая часть мест продавалась по невозвратному тарифу «Старт», что не было обозначено заранее. Организаторы допустили много ошибок с категориями билетов, отмечает адвокат, партнер юридической компании a.t.Legal Андрей Торянников:
«Закон о защите прав потребителей в России хороший, универсальный. Но невозвратные билеты гарантируют организатору доход в любом случае — это недопустимо. Также вспомним случай с VIP-ложей: люди думали, что за 120 тыс. руб. выкупают ложу целиком, а это была цена одного места. Ошибка организатора — условия сформулированы нечетко».
Союз потребителей России предлагает отменить норму, позволяющую организаторам продавать «акционные» билеты без существенной скидки. Либо зрителей нужно заранее предупреждать, что вернуть билет они не смогут, подчеркивают эксперты.