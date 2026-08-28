Совет директоров «Т Плюс» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров ПАО «Т Плюс» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 0,0831 руб. на акцию. При капитале в 44,467 млрд акций общая сумма выплат может составить 4 млрд руб.. Чистая прибыль по МСФО за период — 7,89 млрд руб.

Внеочередное собрание пройдет 30 сентября в заочной форме. Реестр закроют 5 сентября. Дивидендная отсечка — 12 октября.

Год назад за аналогичный период выплачивали 0,1012 руб. на акцию. По итогам 2025 и 2024 годов дивиденды не начислялись, в 2023 году — 0,1349 руб. «Т Плюс» — частная компания, объединяющая активы «Реновы» Виктора Вексельберга.