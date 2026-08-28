Совет директоров «Т Плюс» рекомендовал дивиденды за первое полугодие
Совет директоров ПАО «Т Плюс» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 0,0831 руб. на акцию. При капитале в 44,467 млрд акций общая сумма выплат может составить 4 млрд руб.. Чистая прибыль по МСФО за период — 7,89 млрд руб.
Внеочередное собрание пройдет 30 сентября в заочной форме. Реестр закроют 5 сентября. Дивидендная отсечка — 12 октября.
Год назад за аналогичный период выплачивали 0,1012 руб. на акцию. По итогам 2025 и 2024 годов дивиденды не начислялись, в 2023 году — 0,1349 руб. «Т Плюс» — частная компания, объединяющая активы «Реновы» Виктора Вексельберга.
В первом полугодии 2025 года «Т Плюс» выплатила дивиденды в размере 0,1012 руб. на акцию, однако по итогам всего 2025 года акционеры приняли решение о невыплате дивидендов. За 2024 год дивиденды также не начислялись, что указывает на отсутствие стабильных выплат за последние полтора года. На конец 2021 года Виктор Вексельберг косвенно контролировал 39,59% капитала «Т Плюс», которая объединяет электрогенерирующие, газовые и коммунальные активы его группы «Ренова» и является одной из крупнейших частных энергетических компаний в России.
В январе 2025 года пост генерального директора «Т Плюс» занял Павел Сниккарс, бывший заместитель министра энергетики, который ранее в Минэнерго отвечал за развитие рынка электроэнергетики. Предыдущий глава компании, Александр Вилесов, продолжил работу в структурах акционеров. Его приход должен был усилить позиции компании в решении регуляторных вопросов, учитывая его опыт работы в федеральном ведомстве.