Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за полугодие
Совет директоров «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 45,21 руб. на акцию, что в 2,6 раза превышает выплату за аналогичный период прошлого года (17,30 рубля). Внеочередное собрание акционеров пройдет 29 сентября. Реестр для участия в нем закроют 5 сентября. Дата отсечки для получения дивидендов — 13 октября.
Для сравнения: за весь 2025 год компания выплатила 45,41 руб. на акцию, то есть промежуточный дивиденд за шесть месяцев 2026 года практически сравнялся с годовым показателем прошлого года. Дивидендная политика «Газпром нефти» предусматривает направление акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Рост выплат обеспечен устойчивой динамикой финансовых показателей: чистая прибыль компании за полугодие выросла в 1,7 раза, до 286,1 млрд рублей, следует из отчетности. Уставный капитал компании составляет 4,741 млрд обыкновенных акций. Основной акционер — «Газпром» (95,68%), остальные 4,32% принадлежат миноритарным акционерам.
В 2025 году акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату дивидендов за весь год в размере 45,41 рубля на акцию, включая промежуточные выплаты за первое полугодие в 17,3 рубля. Общий объем выплат акционерам тогда составил около 215,3 миллиарда рублей, что примерно 88% от чистой прибыли компании по МСФО, которая за 2025 год составила 245,8 миллиарда рублей. Годом ранее, в 2024 году, чистая прибыль «Газпром нефти» была вдвое выше — 479,45 миллиарда рублей, при этом компания направила на дивиденды 78% прибыли, или 79,17 рубля на акцию.
Согласно дивидендной политике, «Газпром нефть» должна направлять на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО с промежуточными выплатами за полугодие. Однако начиная с 2023 года компания фактически придерживается повышенной нормы, направив по итогам 2023 года чуть более 75% прибыли, а по итогам 2024 года — около 78%.
Тем временем, материнская компания, «Газпром», не выплачивала дивиденды за 2025 год по решению акционеров, и в последний раз платила их за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. Причиной невыплаты дивидендов за 2025 год могло стать превышение долговой нагрузки по коэффициенту чистый долг/EBITDA, который по итогам 2025 года достиг 2,7x, что выше установленного политикой порога в 2,5x.