Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал дивиденды за полугодие

Совет директоров «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2026 года в размере 45,21 руб. на акцию, что в 2,6 раза превышает выплату за аналогичный период прошлого года (17,30 рубля). Внеочередное собрание акционеров пройдет 29 сентября. Реестр для участия в нем закроют 5 сентября. Дата отсечки для получения дивидендов — 13 октября.

Для сравнения: за весь 2025 год компания выплатила 45,41 руб. на акцию, то есть промежуточный дивиденд за шесть месяцев 2026 года практически сравнялся с годовым показателем прошлого года. Дивидендная политика «Газпром нефти» предусматривает направление акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Рост выплат обеспечен устойчивой динамикой финансовых показателей: чистая прибыль компании за полугодие выросла в 1,7 раза, до 286,1 млрд рублей, следует из отчетности. Уставный капитал компании составляет 4,741 млрд обыкновенных акций. Основной акционер — «Газпром» (95,68%), остальные 4,32% принадлежат миноритарным акционерам.