Многодетные семьи могут бесплатно ходить в туалет в парке Белинского в Пензе

Администрация парка Белинского в Пензе объявила, что с 8 июня 2026 года многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться общественным туалетом. Льгота действует при предъявлении удостоверения, сообщается в объявлении на дверях туалета, пишет PenzaInform.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Стоимость услуги — 50 руб. — вызвала критику депутатов гордумы 29 мая. Глава управления культуры Анна Нестерова заявила, что 50 руб. «не такие великие деньги», но парламентарии с этим не согласились. Вице-спикер Владимир Мутовкин указал, что для семьи с тремя детьми даже одно посещение парка может обернуться значительными расходами, если каждый захочет в туалет не один раз.

Мэр Пензы Олег Денисов пообещал разобраться в ситуации. Первоначально с 1 июня власти ввели лишь 50% скидку по третьим воскресеньям месяца — эта идея вызвала массу негатива в соцсетях.

Нина Шевченко