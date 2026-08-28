ВТБ спрогнозировал курс рубля до конца 2026 года

Первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов ожидает, что курсы доллара, евро и юаня сохранят текущие значения до конца 2026 года. Такой прогноз он представил на онлайн-встрече с журналистами, посвященной финансовым результатам банка за январь—июль. На пятницу, 28 августа, ЦБ установил официальные курсы на уровне 85,95 руб. за доллар, 100,29 руб. за евро и 12,76 руб. за юань. Накануне на форексе евро превышал 100 руб., а доллар поднимался выше 87 руб.

По мнению господина Пьянова, курс будет определяться тремя факторами: состоянием платежного баланса, всплесками спроса на валюту и объемами продаж валютной выручки экспортерами. Основной причиной ослабления рубля в последние недели он назвал именно дисбаланс между покупками валюты импортерами, туристами и переводящими средства за рубеж, с одной стороны, и недостаточно активными продажами со стороны экспортеров — с другой. Этот структурный перекос, по его словам, оказывает наиболее заметное давление на рубль в текущий момент.

Краткосрочные риски Пьянов связывает с возможным выпадением отдельных важных экспортных позиций, что может усилить негативный эффект на платежный баланс. Однако он подчеркнул, что адаптивность российской экономики остается высокой: после перенастройки логистических цепочек и поиска альтернативных каналов сбыта ситуация способна развернуться в обратную сторону. Дополнительным внешним фоном остаётся нефтяной рынок: на этой неделе Brent откатилась к нижней границе диапазона $85–90 за баррель, что традиционно давит на рубль.

Несмотря на текущую волатильность, в ВТБ не видят предпосылок для обвального движения курса до конца года. Банк сохраняет консервативный прогноз, полагая, что при стабилизации платежного баланса и возвращении цен на энергоносители в среднюю часть диапазона рубль сможет удерживать достигнутые уровни. Господин Пьянов также отметил, что регулятор и экспортеры обладают достаточным набором инструментов для сглаживания резких колебаний, что делает сценарий резкой девальвации маловероятным в обозримой перспективе.