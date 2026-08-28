Чистая прибыль «Русагро» сократилась на 99%

Чистая прибыль агрохолдинга «Русагро» по МСФО в первом полугодии 2026 года сократилась на 99% по сравнению с прошлым годом — с 4,8 млрд руб. до 55,88 млн руб., следует из отчета компании. Выручка группы выросла на 9,1%, до 183 млрд руб.. Валовая прибыль снизилась на треть — до 24,5 млрд руб.

Основное падение EBITDA (9,4 млрд руб.) гендиректор Тимур Липатов связал с мясным сегментом: сказались низкие цены и приостановка работы нескольких свинокомплексов в приграничье. Выручка мясного бизнеса упала на 10% — до 41,6 млрд руб.

При этом другие направления показали рост: сахарный сегмент прибавил 49% (до 24,6 млрд руб.), сельхозбизнес вырос в 3,5 раза (до 21,6 млрд руб.), а масложировой дивизион увеличил выручку на 3% — до 103,7 млрд руб.