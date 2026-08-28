Памятник Александру Пушкину в Москве оставят на Пушкинской площади

Столичные власти подвели итоги тестового электронного голосования перед выборами в Госдуму, проходившего в Москве 28 августа. В ходе этой процедуры на голосование был вынесен вопрос, стоит ли оставить памятник поэту Александру Пушкину на месте или перенести его обратно на историческую площадку на Тверском бульваре (напротив нынешнего местоположения изваяния). С инициативой о переносе монумента к городским властям ранее обратился глава Союза кинематографистов РФ, актер и режиссер Никита Михалков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Старший научный сотрудник Музея Москвы Даниил Силенко сказал ТАСС, что считает нынешнее место памятника Пушкину наиболее «выигрышной точкой площади», а его перенос «был бы несвоевременным». «Так как вроде мысли о восстановлении Страстного монастыря нет (монумент стоит на месте снесенного храмового комплекса.— “Ъ”), то и смысла передвигать его обратно не так много»,— добавил господин Силенко.

На сайте elec.mos.ru и 132 избирательных участках Москвы в итоге проголосовало 740 тыс. горожан, сообщили в столичной мэрии. Большинством голосом памятник поэту решено оставить на месте. «Тестовое голосование перед выборами прошло в штатном режиме»,— добавили в мэрии.

Иван Тяжлов