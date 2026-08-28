Похищенное инвестировали в бега

Как стало известно “Ъ”, суд в Липецке завершил рассмотрение уголовного дела о хищении более 1,3 млрд руб. у 2 тыс. вкладчиков кооператива «Капитал инвест». Двум подсудимым — председателю правления Роману Казакову и бухгалтеру Юлии Шкляевой — обвинение запросило девять и семь лет лишения свободы соответственно. В скором времени за решеткой они не окажутся, так как находятся в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Липецка завершил судебное следствие по уголовному делу в отношении 51-летнего председателя правления потребительского кооператива «Капитал инвест» Романа Казакова и 48-летней главного бухгалтера Юлии Шкляевой. Как рассказали “Ъ” в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, суд удалился в совещательную комнату до 22 сентября.

Уголовное дело рассматривалось больше двух лет в заочном режиме. В 2019 году обвиняемые предположительно покинули страну, после чего их объявили в международный розыск.

В основу уголовного дела, которое расследовало МВД, легла история потребительского кооператива, учрежденного Романом Казаковым вместе с его сожительницей Юлией Шкляевой в 2016 году в Липецке.

В «Капитал инвесте» можно было открыть вклад под высокие проценты — реклама обещала доходность, в два-три раза превышавшую банковскую.

За пару лет кооператив разросся до 13 городов, открыв офисы также в Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре и Иваново.

В конце 2018 года подразделения начали закрываться. Саморегулируемая организация «Содействие», членство в которой давало право привлекать средства пайщиков, установила, что «Капитал инвест» имеет признаки финансовой пирамиды, а основная часть личных сбережений клиентов не размещалась в займы, не инкассировалась и не хранилась в кассе. После этого десятки вкладчиков подали заявления о мошенничестве в региональные управления МВД.

Как впоследствии установили полицейские, руководители кооператива только за девять месяцев до закрытия привлекли 893,6 млн руб. При этом деньги они, по версии следствия, почти не тратили на инвестиционную и иную законную предпринимательскую деятельность, а присваивали.

В ходе расследования выяснилось, что жертвами «Капитал инвеста» стали 2 тыс. человек, которым не вернули порядка 1,3 млрд руб.

В 2019 году кооператив был признан банкротом.

Помимо мошеннического хищения денег вкладчиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Роману Казакову и Юлии Шкляевой была вменена организация незаконного привлечения денег (ч. 2 ст. 172.2. УК РФ). Отдельно председатель правления был обвинен в отмывании средств (ст. 174.1 УК РФ). Как считает следствие, господин Казаков на украденные деньги приобрел здание и земельный участок в Липецке стоимостью 75 млн руб.

Как рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела, в прениях прокурор запросил для Романа Казакова девять лет колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб. и ограничением свободы на два года. Юлию Шкляеву, по мнению обвинения, следует приговорить к семи годам общего режима со штрафом 1 млн руб. и ограничением свободы на полтора года. Также прокурор попросил удовлетворить все гражданские иски потерпевших.

Сергей Толмачев, Воронеж