Преподаватель ВШЭ получила компенсацию за незаконное увольнение

Бывший профессор факультета права ВШЭ Ирина Алебастрова, попавшая под массовое увольнение преподавателей из ВШЭ в 2019–2020 годах, но выигравшая дело в Конституционном суде (КС), получила компенсацию почти 5 млн руб. Об этом «Ъ» сообщили в юридической фирме Orlova\Ermolenko, которая представляла интересы Ирины Алебастровой в судах.

В 2020 году госпожа Алебастрова успешно прошла конкурс на замещение должности профессорско-преподавательского состава и продолжала работать, хотя новый трудовой договор или дополнительные соглашения к старому с ней не заключили. По общему правилу в таких случаях срочный трудовой договор приобретает бессрочный характер. Однако несколько преподавателей ВШЭ вместо этого внезапно получили уведомление о переводе на другую должность и предстоящем расторжении трудовых отношений. В судах администрация вуза апеллировала, в частности, к ст. 332 ТК, которая дает право заключать с прошедшими конкурс преподавателями срочный трудовой договор. И только в 2023 году КС признал такое применение спорной статьи не соответствующим Конституции, поскольку она допускает произвольное определение работодателем срока трудового договора с преподавателем, успешно прошедшим конкурс https://www.kommersant.ru/doc/6095842.

При этом суд указал, что минимальный срок, на который мог бы быть продлен заключенный с заявительницей срочный трудовой договор, уже истек и пересмотр дела не приведет к восстановлению ее нарушенных прав. Поэтому она имеет право на применение соответствующих компенсаторных механизмов. В результате Басманный суд Москвы рассчитал размер положенной Ирине Алебастровой компенсации по аналогии с механизмом среднего заработка за период действия трудового договора, который должен был быть продлен, и присудил Ирине Алебастровой 4,98 млн руб. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения, компенсация уже выплачена Минфином. По данным Orlova\Ermolenko, это первый известный случай применения такого подхода к определению компенсации после постановления КС.

Анастасия Корня