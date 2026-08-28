С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету

На космодроме Плесецк в Архангельской области успешно провели учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ее блоки прибыли в заданный район — на полигон Кура на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Речь идет о твердотопливной баллистической ракете мобильного базирования. Другие характеристики не приводятся. Перед запуском ракетные войска стратегического назначения отработали перенос стартовой батареи ракетного комплекса.

Запуск проводился для подтверждения тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, отметили в Минобороны. «Все поставленные задачи выполнены в полном объеме»,— указано в пресс-релизе.