С космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету
На космодроме Плесецк в Архангельской области успешно провели учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ее блоки прибыли в заданный район — на полигон Кура на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Фото: Минобороны РФ
Речь идет о твердотопливной баллистической ракете мобильного базирования. Другие характеристики не приводятся. Перед запуском ракетные войска стратегического назначения отработали перенос стартовой батареи ракетного комплекса.
Запуск проводился для подтверждения тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса, отметили в Минобороны. «Все поставленные задачи выполнены в полном объеме»,— указано в пресс-релизе.