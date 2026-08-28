Нефтяной альянс теряет основателя

Выход из Организации стран-экспортеров нефти власти страны обсуждают с американскими чиновниками, говорят источники Bloomberg. Впрочем, пока окончательное решение не принято. После того, как США захватили президента республики Николаса Мадуро, Каракас стал активно сотрудничать с Вашингтоном, в том числе по вопросу нефтедобычи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По словам собеседников агентства, Соединенные Штаты могут арендовать венесуэльские месторождения на 100 лет. Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович уверен, что это нанесет серьезный ущерб организации:

«Риск выхода Венесуэлы из ОПЕК вполне реален. Администрации Трампа удалось получить значительный контроль над внешней политикой и экономикой страны. Но американцам нужно монетизировать запасы, а это возможно только при высоких ценах на нефть и времени для раскрутки производственной машины.

Чем больше стран уходит или не соблюдает обязательства внутри ОПЕК, тем меньше влияние структуры на рынок.

Больше влияния будет у американцев как крупных производителей и у серьезных потребителей, например Китая. Для России, которая делала ставку на работу внутри ОПЕК+, это новый вызов. Вопрос: нужно ли нам участвовать в организации и на каких условиях? Пока кооперация России и Саудовской Аравии имеет значение, но ситуация становится все сложнее».

Венесуэла остается членом ОПЕК с 1960 года — она была одной из стран-основательниц альянса. Республика до сих пор считается первой в мире по объему нефтяных запасов — на нее приходится более 300 млрд баррелей сырья. Впрочем, уровень добычи пока несоразмерно мал, говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

«Пока добыча Венесуэлы крайне небольшая. Она стала чуть больше, чем в 2025-м, но объемы все равно невелики, и их забирают США. Венесуэла — не такой игрок, как ОАЭ, которые превышают ее добычу в разы. Чтобы увеличить разработку, нужны годы и десятки или сотни миллиардов долларов инвестиций. Будет этот игрок или нет — для ОПЕК это не столь драматично, как выход Эмиратов. А проблемы в Ормузском проливе реальны и сейчас».

В мае 2026-го из ОПЕК и ОПЕК+ вышли Объединенные Арабские Эмираты.

Власти объяснили это национальными интересами и пересмотром производственной политики. Государство на тот момент добывало не менее 3 млн баррелей нефти в сутки.

Егор Парфенов